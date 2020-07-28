الصحة العراقية تسجل 77 حالة وفاة و 2747 اصابة جديدة بفيروس كورونا وأعلى حصيلة شفاء

2020/07/28 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 28 تموز 2020

- تم فحص ( 16922) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 946761 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 3918) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 546بغداد / الكرخ 248مدينة الطب 112النجف الأشرف 93السليمانية 1636أربيل 69دهوك 16كربلاء 159كركوك 145ديالى 66واسط 61البصرة 164ميسان 90بابل 186الديوانية 65ذي قار 88الأنبار 16نينوى 32صلاح الدين 126

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2747 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 347بغداد الكرخ 549مدينة الطب 66النجف 63السليمانية 77أربيل 93دهوك 15كربلاء 195كركوك 143ديالى 101واسط 160البصرة 234ميسان 52بابل 161الديوانية 93ذي قار 108الأنبار 49المثنى 116نينوى 70صلاح الدين 55

- الوفيات 77 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 11بغداد الكرخ 3مدينة الطب 4النجف 1السليمانية 4أربيل 1كربلاء 4كركوك 8ديالى 1واسط 2البصرة 5ميسان 1بابل 13الديوانية 3ذي قار 7الأنبار 1المثنى 3نينوى 1صلاح الدين 4

مجموع الشفاء : 81062 ( نسبة الشفاء 70.3%)مجموع الأصابات : 115332الراقدين الكلي: 29735الراقدين في العناية المركزة: 481مجموع الوفيات: 4535

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئة

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