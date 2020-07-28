2020/07/28 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمانة بغداد: شحّ المياه في بعض الأحياء سببه الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

يدعو خبراء الصحة، في العادة، إلى ارتداء الكمامة لأنها تقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو نقله إلى أشخاص آخرين، لكن باحثين كشفوا فائدة جديدة، خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الشخص الذي ي

بغداد اليوم - ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن تطور بالغ الخطورة بسبب تذبذب الكهرباء داخل المحافظة يمثل تهديدا مباشرا لارواح المرضى.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 90% من صالات العمليات الجراحية في

بغداد اليوم- بغداد

قدم قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج الحسناوي، التابع لمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، 28 تموز، 2020 يقدم طلباً لاعفائه بسبب قلة التخصيصات المالية.

وفي كتاب موجه، حصلت عليه (بغداد اليوم)، وجه الحسناوي طلبا الى محافظ ذي قار، لإعفائه من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( امانة بغداد توضح سبب شحة الماء في بعض احياء العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( امانة بغداد توضح سبب شحة الماء في بعض احياء العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).