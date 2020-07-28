2020/07/28 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عباس صروط، اليوم الثلاثاء، وجود عدة أطراف تعمل على اشع...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: أطراف عدة تحاول اشعال الوضع لأنها تعتبر العراق ’’سوقاً’’ لها.. لم يعد هناك طرف ثالث فقط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: أطراف عدة تحاول اشعال الوضع لأنها تعتبر العراق ’’سوقاً’’ لها.. لم يعد هناك طرف ثالث فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).