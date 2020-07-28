4 وفيات و770 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

2020/07/28 | 18:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 442.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند ،إنه تم تسجيل 770 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و149 حالة.وأشار المتحدث إلى وجود 124 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 624 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 55 ألفا و681.

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