رئيس نادي الزمالك المصري يشعل السخرية والغضب بعد تصريح استخدم فيه “العراق”.. ماذا قال؟

2020/07/28 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جدل واسع اشتعل في الاوساط المصرية والعراقية خلال الساعات الماضية، بعد تصريح لرئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عندما وصف ان رحيله عن النادي سيكون مثل العراق.وقال منصور خلال مناقشة الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية : “لومشيت من نادي الزمالك هيبقى زي العراق “، وان تفكيره يصب فقط في مصلحة الجمعية العمومية […]

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