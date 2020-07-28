2020/07/28 | 18:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد، حيث يؤشر تجاوز حالات الشفاء لاعداد الاصابات اليومية بفارق كبير، مع تسجيل 70 حالة وفاة.وذكر بيان الصحة، انه تم فحص ( 16922) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: حالات الشفاء من كورونا توسع الفارق اليومي مع الاصابات..والوفيات 70 حالة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: حالات الشفاء من كورونا توسع الفارق اليومي مع الاصابات..والوفيات 70 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).