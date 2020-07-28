2020/07/28 | 19:00 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية إنذار جديد أطلقته منظمة الصحة العالمية فيما يخص الفيروس المستجد الذي أصاب أكثر من 16 مليون شخص، وحصد أرواح أكثر من 650 ألف حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.فقد حذرت المنظمة العالمية، اليوم الثلاثاء، من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى كورونا بالصيف في نصف الكرة الشمالي، وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطاً موسمية.وصرحت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في إفادة صحافية عبر الإنترنت من جنيف: "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم.ما ينبغي أن نفهمه جميعاً أن هذا فيروس جديد.وسلوك هذا الفيروس مختلف".كما دعت هاريس إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة.إلى ذلك حذرت من التفكير في وجود موجات للفيروس.وقالت: "ستكون موجة كبيرة واحدة.سوف تتفاوت علواً وانخفاضاً بعض الشيء، وأفضل ما يمكن فعله هو تسطيح الموجة وتحويلها إلى شيء ضعيف يلامس قدميك".يذكر أن أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، كان ألمح في مارس/آذار الماضي إلى أن الطقس البارد مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب لكوفيد-19.لكن في المقابل، حذر الخبير الأميركي من أن كورونا قد يعود في دورات موسمية، مشدداً على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة.ويشار إلى أن عدة دول تشدد التدابير الصحية في محاولة لوقف انتشار كورونا مع فرض قيود سفر في أوروبا وخفض عدد الأشخاص المسموح بمخالطتهم في بلجيكا وإغلاق شواطئ مساء في فرنسا والحد من التنقلات في المغرب.كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية "قابلة للتطبيق" لمحاربة الوباء.وستعقد لجنة تقييم الأوضاع الطارئة لدى منظمة الصحة العالمية اجتماعاً هذا الأسبوع "لإعادة تقييم الوباء" بعد ستة أشهر على إعلانها أن كورونا يشكل حالة طارئة للصحة العامة الدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تطلق تحذيراً جديداً: كورونا ليس موسمياً) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تطلق تحذيراً جديداً: كورونا ليس موسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).