2020/07/28 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملال طلال: الكاظمي حثّ الوزراء على النزول للشارع والاستماع لمطالب المتظاهرين

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