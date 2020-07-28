التربية تعلن عن قرار مهم يخص تلاميذ المراحل الاربعة للدراسة الابتدائية

2020/07/28 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة التربية عن اتخاذها قرار يخص تلاميذ المراحل الاربعة الاولى للدراسة الابتدائية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) ان “هيئة الرأي التي يرأسها وزير التربية علي حميد مخلف، ناقشت ضمن جدول اعمالها في جلستها الدورية، قرارات عدة ومنها المتعلقة بخصوص الصفوف الأربعة للمرحلة الابتدائية”، مضيفة انه “تم التصويت بالاجماع على اضافة (خمسة) […]

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