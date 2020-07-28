2020/07/28 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي، اليوم الثلاثاء (28 تموز 2020)، السادس والعشرين من شهر آب المقبل موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.

وقال حمودي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان، "الاجتماع الاستثنائي سيُكرّس لمناقشة مضمون رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة التي بعثتها في السابع من تموز الجاري، ولاجراء ما يلزم من تعديلات على النظام الاساسي بما يتوافق مع قانون اللجنة الاولمبية ذي الرقم ( ٢٩ ) لسنة ٢٠١٩، والميثاق الاولمبي الدولي".

واضاف ان "الاجتماع الاستثنائي المقبل سيحدد موعد إجراء الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية التي أبطل نتائجها القضاء العراقي الموقر في وقت سابق".، مشيراً الى ان،" ذلك يندرج في التمهيد لاجراء إنتخابات مكتب تنفيذي جديد".

وكان السيد حمودي قد وجّه الدعوة، بكتاب رسمي، في السادس والعشرين من تموز الجاري للاتحادات الأولمبية الاعضاء في الجمعية العمومية طالباً من الممثلين القانونيين المخوّلين من إتحاداتهم باستلام الدعوة، مرفقة بجدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل، من مقر اللجنة الاولمبية بحسب السياقات المعمول بها في النظام الأساسي.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم/ متابعة

جاء خبر إصابة أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، بفيروس كورونا المستجد، ليبعثر أوراق الفريق قبل دوري أبطال أوروبا، وربما حتى أوراق البطولة المرتقبة بأكملها، وقد تدفع الحكومة البريطانية في التراجع عن الاستثناء الذي منحته ل

بغداد اليوم/ متابعة

أشارت صحيفة "استاد الدوحة" أن اللجنة المنظمة لبطولة المنتخبات العربية لكرة القدم المقرر إقامتها في الدوحة العام المقبل، ستخصص مبلغ 25 مليون دولار جوائز للمشاركين والفائزين بالمراكز الأول، وبمشاركة 22 بلدا بي

بغداد اليوم/ بغداد

زار قائد القوة الجوية اللواء شهاب جاهد اليوم الثلاثاء(28 تموز 202)، مقر نادي القوة الجوية الرياضي، وبارك للهيأة المؤقتة عملها الجديد.

وذكر المكتب الاعلامي للنادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " قائد القوة الجوية اللواء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حمودي يحدد موعدا لمناقشة الانتخابات التكميلية للاولمبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حمودي يحدد موعدا لمناقشة الانتخابات التكميلية للاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).