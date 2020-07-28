مجلس الوزراء يقرر صرف عيدية للمستفيدين من الرعاية ويوجه بتعيين خريجي الكليات الطبية

2020/07/28 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء (28 تموز 2020)، اسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من الرعاية،...





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