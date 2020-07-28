2020/07/28 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم
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نظم العشرات من اهالي ديالى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة الكهرباء للمطالبة باقالة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة مدير كهرباء ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
نظم العشرات من اهالي ديالى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة الكهرباء للمطالبة باقالة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالصور.. وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة مدير كهرباء ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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