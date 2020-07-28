بالصور.. وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة مدير كهرباء ديالى

2020/07/28 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

نظم العشرات من اهالي ديالى، الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام مبنى دائرة الكهرباء للمطالبة باقالة ...





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