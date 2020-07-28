ألغموض في ألقرآن -1 - كامل علي

2020/07/28 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_علي ألقرآن ألمؤلف من قبل ألنبي محمد يتميز بغموض بعض معاني كلماته وحتى بعض آياته وأحسن إثبات لذلك هو إحتياجه للعديد من ألتفاسير وألأحاديث المنسوبة إلى ألنبي محمد ألتي حاولت إزالة هذا ألغموض.فعندما بدأ المفسرون يدرسون ويشرحون النص القرآني بعد مئتي سنة من زمن الدعوة المفترض كانت بعض المعاني ألآرامية قد ضاعت فافترضوا أن الكلمات عربية فبرعوا ونشطوا في تفسيرها على هواهم وبما يقتضيه خيالهم وثقافتهم المحل ......





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