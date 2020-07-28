العراق يسجل 2747 اصابة جديدة بكورونا و77 حالة وفاة خلال يوم واحد

2020/07/28 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 28 تموز 2020 واضافت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء تم فحص ( 16922) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 946761 ).وأوضحت انها […]

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