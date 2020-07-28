البحرية الاميركية تعلّق على المناورات الايرانية في مياه الخليج

2020/07/28 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةعلقت البحرية الأميركية اليوم على المناورات التي أجرتها إيران في مياه الخليج باستخدام نسخة طبق الأصل من السفينة الأميركية "نيميتز"، مشيرةً إلى أن "المناورات الإيرانية في مياه الخليج متهورة وغير مسؤولة".وقد تدربت القوات الإيرانية على تنفيذ ضربة على حاملة طائرات أميركية خلال المناورات في منطقة الخليج والجزء الغربي من مضيق هرمز، باستخدام نسخة طبق الأصل من السفينة الأميركية "نيميتز"، بحيث أن فيلق الحرس الثوري الإيراني، هو الذي نفذ المناورة، وحملت اسم "النبي العظيم - 14" في الجزء الجنوبي من البلاد، بمشاركة القوات البحرية والطيران.

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