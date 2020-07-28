أمانة بغداد تعلّق على

2020/07/28 | 19:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشفت أمانة بغداد، الثلاثاء، عن الكميات المنتجة للمياه، فيما أوضحت أسباب الانقطاع في بعض الأحياء.وقال المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، في حديث للوكالة الرسمية،، إن "ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي سببان مؤثران في موضوع الماء الصالح للشرب".وأضاف أن "إنتاج الماء في بغداد تجاوز 4 ملايين متر مكعب"، مؤكداً أن "الكمية كافية لأكثر من ضعف سكان بغداد بالرغم من التجاوزات والمخالفات".وأشار إلى أن "انقطاع الماء في بعض المناطق جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب، والعمل جارٍ على معالجة المشكلة".وأوضح أن "مشروع تحويل النفايات إلى طاقة، يتم العمل به ووصل إلى مراحله النهائية، وبانتظار مصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء عليه للتعاقد مع شركة عالمية لتنفيذه".

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