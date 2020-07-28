تحديد موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية باللجنة الاولمبية

2020/07/28 | 19:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم السادس والعشرين من شهر آب المقبل موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.وقال حمودي في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الاجتماع الاستثنائي سيُكرّس لمناقشة مضمون رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة التي بعثتها في السابع من تموز الجاري، ولاجراء ما يلزم من تعديلات على […]

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