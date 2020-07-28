السعودية تفقد نصف إيراداتها المالية بسبب انهيار أسعار النفط

2020/07/28 | 19:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سجلت السعودية عجزا ماليًا بلغ 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع تضرر الخزانة العامة من هبوط أسعار النفط.وبحسب وكالة “رويترز”، تراجعت الإيرادات النفطية لأكبر مصدر للنفط في العالم بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني، مسجلة 25.5 مليار دولار.وأظهر تقرير وزارة المالية بشأن […]

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