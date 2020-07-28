بعد النجف.. الرصافة تسجل رقماً قياسيا بحالات الشفاء من كورونا: جهود كبيرة بذلت للنجاح

2020/07/28 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة أعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الثلاثاء، تحقيق رقماً قياسياً بمعدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد، بتسجيل أعلى معدل شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 546 حالة.وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبدالغني الساعدي، في بيان، إن “صحة الرصافة اليوم حققت رقما قياسيا بمعدلات الشفاء اليوم بواقع ٥٤٦ حالة شفاء لترفع […]

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