الذهب يعود الى “التداولات المتقلبة” بعد تسجيله اعلى تسوية في تاريخه امس

2020/07/28 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق تحولت أسعار الذهب للارتفاع عالمياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تواصل التداولات المتقلبة للمعدن بعد تسجيل مستوى قياسياً مرتفعاً.وكان المعدن النفيس سجل بالأمس أعلى تسوية في تاريخه عند 1931 دولار للأوقية، كما تمكن اليوم من ملامسة حاجز الـ2000 دولار لأول مرة على الإطلاق.وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا قويا في بداية تعاملات […]

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