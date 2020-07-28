رئيس أوروبي يعلن اصابته بفيروس كورونا

2020/07/28 | 19:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بمرض “كوفيد – 19″، مشيرا إلى عدم وجود أعراض ترافق المرض.وقال الرئيس: “الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنكم تقابلون اليوم رجلًا تمكن من النجاة من الفيروس التاجي دون أعراض ظاهرة.لقد توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج يوم أمس”.وأشار لوكاشينكو إلى أن الأطباء […]

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