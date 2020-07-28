رحلة جوية “مليئة بالرطوبة” من العراق إلى تركيا اليوم الثلاثاء.. المسافرون “يتصببون عرقًا”

2020/07/28 | 19:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرحلة اليوم الثلاثاء على متن فلاي بغداد إلى اسطنبول ظهر فيها المسافرون وهم يتصببون عرقًا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل الطائرة مايعطي مؤشر لعطل اجهزة التكييف.وبحسب الفيديو الذي رصدته “يس عراق” فإن لجأوا لاستخدام الاوراق والمناديل كوسائل لمعالجة اللحظات الساخنة خلال الرحلة.شاهد بالفيديو ..[…]

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