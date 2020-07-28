العراق يسجل أعلى نسبة شفاء من كورونا

2020/07/28 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 2747 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 3918 حالة شفاء.

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