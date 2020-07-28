العراق.. الكاظمي يأمر بعدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين

2020/07/28 | 19:26 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد المواجهات التي جرت ليلاً بين محتجين وقوات الأمن في بغداد، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوعز بعدم استخدام الذخيرة الحية مع المتظاهرين، وفق ما نقلته

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