بالصورة.. العراق يتصدر المراتب الاربع الاولى عالميا بالحرارة!

2020/07/28 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت أربع مناطق عراقية، اليوم الثلاثاء، المراتب الأولى في قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم....

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