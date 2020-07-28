المالكي: قضيتان تمنعان السعودية من تحسين علاقتها بالعراق

2020/07/28 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة الاسبق نوري المالكي اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تخص علاقته بالمملكة العربية السعودية ايام ترؤسه الحكومة...

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