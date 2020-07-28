2020/07/28 | 19:29 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: مدينة ملاهي تتسبب بمأساة لعائلة في الأردن..



وغضب على مواقع التواصل.



نادي مصري يقرر معاقبة أي لاعب يصاب بكورونا.



رجل أمن يمتطي ناقة في شوارع السعودية.



ألسنة حرارية من باطن الأرض في العراق.



وفي جولتنا ايضا: كيس بلدي من قطاع غزة.

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