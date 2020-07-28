2020/07/28 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملا طلال: الكاظمي أكد على جميع القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم

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