نائب عن الاتحاد يؤكد رفض حزبه استمرار استقطاعات الرواتب ويوجه دعوة لحكومة كردستان

2020/07/28 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كردستان

أكد عضو برلمان الاقليم، عن الاتحاد الوطني الكردستاني، عثمان كريم، رفض حزبه استمرار الاستق...





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