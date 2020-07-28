دراستان المانيتان تكشفان عن مخاطر جديدة لكورونا بدأت تظهر على المتعافين

2020/07/28 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توصلت دراستان جديدتان، أجريتا في ألمانيا، إلى تصور أكثر واقعية لخطر كورونا على القلب، حيث تبين أن...





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