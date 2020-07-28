البحرية الأميركية: مهاجمة إيران خلال تدريباتها لمجسم حاملة طائرات سلوك غير مسؤول

2020/07/28 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت البحرية الأميركية على تدريبات بحرية للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج.

ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الاسطول الخامس الأميركي قالت في بيان، إن بلادها على علم بالتدريبات الإيرانية، والتي شملت مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات، واصفة هذا النوع من السلوك بالمتهور وغير المسؤول.

وأضافت، أن هذه التدريبات لم تعطّل عمليات التحالف في المنطقة، ولم يكن لها أي أثر على التجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

هذا، وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أجرى تدريبات بحرية هاجم فيها مجسم لحاملة طائرات أميركية في مياه الخليج.

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