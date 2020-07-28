مصدر: خيم العصابات السياسية في التحرير نشرت إشاعات ثم هاجمت القوات الأمنية

2020/07/28 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر مطلعة من داخل ساحات التظاهرات في العراق، أن المجاميع التي وصفتها وزارة الداخلية العراقية بالإجرامية هي في الحقيقة تابعة للعصابات المسلحة التي تحاول استغلال الغليان الشعبي المستمر لتحقيق أجنداتها السياسية.

من جانب آخر، أكد مصدر في مجلس الوزراء أن الأمن الوطني شخَّص وجود خيم تابعة لعصابات مسلحة في ساحات التحرير، ويعتقد المحققون الحكوميون أن عددا كبيرا من هذه الخيم مسؤولة عن التصعيد الذي جرى في الساحة في بغداد وأدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين.

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