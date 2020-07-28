2020/07/28 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | احمد ملا طلال: مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية إلى ائتلاف شركة هونداي

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