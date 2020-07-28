مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية اليوم ويصدر عدة قرارات

2020/07/28 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.واضاف، ان “المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشانها، وفقاً للتالي : …

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