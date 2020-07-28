2020/07/28 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجّر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، مجسما لحاملة طائرات أمريكية بصواريخ خلال تدريبات عسكرية في الخليج وصفتها الولايات المتحدة بـ”المتهورة وغير المسؤولة”.وجرت التدريبات التي أطلق عليها “مناورات الرسول الأعظم الـ14″، بحسب النسخة العربية من وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تفجر مجسما لحاملة طائرات أمريكية في الخليج وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تفجر مجسما لحاملة طائرات أمريكية في الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تفجر مجسما لحاملة طائرات أمريكية في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).