مجلس نواب العراق لم يطلع على أي بند بخصوص الحوار مع أميركا

2020/07/28 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، إن “أعضاء مجلس النواب لم يصلهم أي شيء حتى الان فيما يخص بنود الحوار العراقي الأمريكي وليس...

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