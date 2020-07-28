الكشف عن أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

2020/07/28 | 20:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، قائمة بأسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” هذا الموسم.وتصدر ظهير مانشستر سيتي، كايل ووكر، القائمة، بعدما حقق سرعة بلغت 23.49 ميل في الساعة، خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، يوم 25 يونيو الماضي.وجاء نجم وولفرهامبتون، أداما تراوري، في المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية، […]

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