 لبنان.. تسجيل 3 وفيات و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/28 | 20:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وسجلت الإصابات الجديدة لدى 133 مقيما و8 وافدين.ويرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 4020، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54.انتهى 25

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