صحة السليمانية تزف بشرى للمواطنين بشأن كورونا وتحذر من العيد

2020/07/28 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

أكد المتحدث باسم صحة السليمانية ياد نقشبندي، الثلاثاء (28 تموز 2020)، أن المحافظة تمر ب...





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