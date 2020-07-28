العمليات المشتركة تعلن نتائج عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة

2020/07/28 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، نتائج عمليات ابطال العراق بمرحلتها الرابعة/ المرحلة الثالثة لليومين الماضيين.وذكرت نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الامير كامل الشمري في بيان، ان "عمليات ابطال العراق انطلقت بمرحلتها الرابعة/ المرحلة الثالثة لفترة من 26 تموز ولغاية 28 منه 2020".واضاف البيان ان "القطعات الامنية المشاركة تمكنت من تحقيق النتائج الاتية: حيث عثرت على 10 اوكار وقذيفة مدفع عيار 105 ملم و11 قنبرة هاون وقاذفة RBG7 و25 حشوة قاذفة ومسدس و35 صاروخ قاذفة RBG7 و20 صاوخ كاتيوشا و11 رمانة يدوية و3 قنابر هاون و13 بندقية متنوعة و3 عبوات بلاستيكية تحتوي مادة C4 و14 بدلة عسكرية و56 مخزن بندقية و5 حاويات عتاد BKC وتدمير 19 عبوة ناسفة".واشار البيان الى انه "تم القاء القبض على 4 من المطلوبين وضبط عجلتين ودراجتين ناريتين ، كم تم تفتيش 66 قرية وبستان ، وتأتي هذه العملية لتهيئة المناخ الملائم لعودة القرى المهجرة الى ناحية ابي صيدا والمقدادية بمحافظة ديالى".

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