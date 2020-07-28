2020/07/28 | 20:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ابتداءا من الخميس المقبل ولمدة اسبوع، لمناسبة عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة وقالت الامانة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال الإسبوع القادم لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة في البلاد التي تعدت حاجز …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعطيل الدوام الرسمي ابتداءا من الخميس المقبل ولمدة اسبوع لمناسبة عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام الرسمي ابتداءا من الخميس المقبل ولمدة اسبوع لمناسبة عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام الرسمي ابتداءا من الخميس المقبل ولمدة اسبوع لمناسبة عيد الأضحى وإرتفاع درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).