بانوراما: رسائل المناورات الإيرانية، وتجدد الاحتجاجات في العراق

2020/07/28 | 20:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتابع في الملف الأول من برنامج بانوراما لهذه الليلة المناورات التي أجراها حرس الثورة الإسلامية في إيران تحت اسم "الرسول الأعظم" صلى الله عليه وآله جن...

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