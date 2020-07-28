كوردستان تسجل 302 اصابة و225 حالة تعاف من كورونا

2020/07/28 | 20:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقصت اصابات كورونا في اقليم كوردستان مؤخرا

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