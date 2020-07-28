الموقف اليومي لكورونا في كردستان: الاصابات تجتاز الشفاء.. والوفيات تواصل هبوط المعدل

2020/07/28 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، حصيلة الحالات الخاصةبفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وجاء الموقف كالاتي: 2295 عدد ‏الفحوصات 965 اربيل ، 398 سليمانية، 174كرميان،153 رابرين 575 دهوك 30 حلبجة ———————— 302 اصابة جديده بفيروس كورونا 139 اربيل 54 سليمانية ،28كرميان ،42رابرين 24 دهوك 15 حلبجة ———— 225 شفاء 62 اربيل 134 سليمانية […]

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