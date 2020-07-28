“امرأة بصراوية”..تصنع مجسمات مصغرة للاشخاص بــ”فن السيراميك” ولمسة انثوية بالتلوين والتزيين!

2020/07/28 | 21:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد صانعة آمل، هكذا يجب ان توصف “هيام”، فنانة من محافظة البصرة صنعت لنفسها قيمة احترافية من ابداعات شهادتها التي حصلت عليها من معهد الفنون الجميلة لتكون امرأة منتجة بدل رفع شعارات البطالة واليأس .الفنانة البصراوية والمعلمة في احدى مدارس محافظتها الفيحاء، تعد مصدر الهام للشباب، ولكل ام عراقية في العطاء […]

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