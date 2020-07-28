2020/07/28 | 21:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية اقليم كوردستان : بغداد حددت اعداد موظفينا وأبلغتنا بهذا الأمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/28 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية اقليم كوردستان : بغداد حددت اعداد موظفينا وأبلغتنا بهذا الأمر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية اقليم كوردستان : بغداد حددت اعداد موظفينا وأبلغتنا بهذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).