انفجارات العراق.. قيادي بالفتح يُحمل طرفاً يتواجد بالبلاد المسؤولية ويعلق على تزامنها مع انفجارات ايران

2020/07/28 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في تحالف الفتح، سعد السعدي، الثلاثاء (28 تموز 2020)، على تزامن الانفجارات في القوا...





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