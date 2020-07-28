صاروخان يستهدفان القسم العسكري لقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد

2020/07/28 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بان صاروخين استهدفا القسم العسكري لقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد.

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