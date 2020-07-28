الامانة العامة لمجلس الوزراء تعلن الفترة الزمنية لأيام عطلة العيد

2020/07/28 | 21:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة.

وذكر المكتب الاعلامي للامانة في بيان انها قررت "تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية خلال الإسبوع القادم لمناسبة عيد الأضحى المبارك ، تزامنا مع إرتفاع درجات الحرارة في البلاد التي تعدت حاجز الخمسين درجة مئوية".

وتشير الأمانة العامة الى إن "تعطيل الدوام سيكون بالتوافق مع العطلة التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا)، التي تبدأ من يوم الخميس القادم 30/تموز الجاري ولغاية 8/8/2020".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، قررت فرض حظر التجوال الشامل في أيام عيد الأضحى المبارك ، على أن يعاد النظر بالحظر بعد عطلة العيد، فيما ألزمت المواطنين بضرورة إتباع الإجراءات الوقائية كافة.

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