محافظ كربلاء: سيتم غلق المحافظة بالكامل ابتداءً من الليلة

2020/07/28 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، غلق المحافظة بالكامل مع باقي المحافظات ابتداءً من الليلة ضمن الاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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